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Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci sevincini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Sınava girip kazanan isimlerden biri de Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara oldu. Ancak Özkara'nın yaptığı net ve kazandığı bölüm arasındaki tuhaflık sosyal medyanın diline düştü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2024 YKS tercih sonucunu sosyal medyada paylaştı. YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyuran Prof. Dr. Özkara, Yusuf Dikeç pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

"ÜLKENİN EĞİTİM SİSTEMİ"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımın altına "Adam fizik bilgisi olmadan fizikçi olacak", "Ülkenin eğitim sistemi", "Sınavların saçmalığı", "Tek başına mücadele ediyor çarpık eğitim sistemiyle", "Çok haklı bir eleştiri", "Alalım hocama bir soruşturma", "İnşallah başına bir şey gelmez" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın o paylaşımı;

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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