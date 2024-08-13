Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2024 YKS tercih sonucunu sosyal medyada paylaştı. YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyuran Prof. Dr. Özkara, Yusuf Dikeç pozu vermeyi de ihmal etmedi.

"ÜLKENİN EĞİTİM SİSTEMİ"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımın altına "Adam fizik bilgisi olmadan fizikçi olacak", "Ülkenin eğitim sistemi", "Sınavların saçmalığı", "Tek başına mücadele ediyor çarpık eğitim sistemiyle", "Çok haklı bir eleştiri", "Alalım hocama bir soruşturma", "İnşallah başına bir şey gelmez" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın o paylaşımı;