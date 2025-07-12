Eğitim Bir-Sen'den Filistin'e Yardım Kermesi

EĞİTİM Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsünde Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve geliri Gazze'de insani yardımlar için kullanılmak üzere kermes düzenledi.

Eğitim Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsünde Gazze'ye yardım için kermes düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen kermesi düzenleme amaçlarının sadece maddi yardım olmadığını söyleyen Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, bu tür etkinlikleri insanların bireysel sorumluluklarının yanında bir küresel kötülük örgütü olan İsrail'in zulümlerine karşı safını belli etmenin ete kemiğe bürünmüş hali olarak değerlendirdiklerini söyledi.

'SOYKIRIMCI İSRAİL'İN KARŞISINDA DURMAK İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAMAKTIR'

Terör örgütü İsrail, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla eşine az rastlanır bir acımasızlıkla kadın, çocuk, hasta, yaşlı ve engellileri hedef gözeterek katletmesi karşısında küresel egemenler yaşanan zulmü destekleyerek veya izleyerek ortak olduklarını söyleyen Öylek, "Filistin, bir asır öncesine kadar bizim topraklarımızdı. Tarihi ve kültürel bağlarımızdan dolayı orası gönül coğrafyamızın bir parçasıdır. Filistin, inancımıza göre çevresi mübarek kılınan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdir. Kutsalımızın işgal altında olması tüm Müslümanların sorunudur. Filistin'de katil İsrail ve işbirlikçileri eliyle yaşanan soykırım, vicdan sahibi dünya halklarını harekete geçirdi. Biz de vicdanımızın sesine kulak vererek duyarlı davranmalıyız. Filistin'de yaşananlara karşı ilgisiz olmak, duyarsız kalmak bir şuursuzluk alametidir." ifadelerini kullandı.

'SADECE YARDIM DEĞİL, FARKINDALIK ÇALIŞMASI '

Bu hayır çarşısının bir eğitim sendikası tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Kampüsünde yapılmasının ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Öylek, uğruna fedakarlık yapılan şeye dair farkındalık çalışması olarak düşündükleri bu tür etkinliklerin toplumun bilinç düzeyini arttırma, yakın ve uzak tehlikeler karşısında toplumun daha ilgili ve duyarlı olmasına yönelik boyutlarına dikkat çekti.

İsrail'in sınırlarımızı da işgal etmeyi hedefleyen Arzı-ı Mevud safsatası nedeniyle Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Öylek, "Toplumun büyük bir kesimi hala İsrail'in bizim için bir ulusal tehdit olduğu gerçeğinin farkında değil. Bu gerçeği ve bilinci eğitim kurumlarımız aracılığıyla gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine vermemiz gerekir. MEB ve Eğitim STK'larının bu süreçte üstlenecekleri krtik ve stratejik rolü de düşünerek böyle anlamlı bir mekanı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Filistin özgürleşinceye kadar bütün imkanlarıyla Filistin'e maddi ve manevi desteklerinden devam edeceklerini söyleyen Öylek, kermes gelirlerinin insani yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye gönderileceğini belirtti.