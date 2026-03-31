Eğitim-Bir-Sen'den eğitimde şiddete 'şehitlik' teklifi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 67. Başkanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada; emekli maaşlarındaki uçurumdan ek ders ücretlerine, 3600 ek göstergeden mülakata kadar eğitimcinin tüm sorunlarını masaya yatırırken; görevi başında şiddete kurban giden öğretmenlerin 'şehit' sayılması için TBMM'ye resmi teklif sunduklarını duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi geçtiğimiz hafta sonu Ankara Kızılcahamam'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve eğitim dünyasının yol haritasının çizildiği 67. Başkanlar Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

İki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda; küresel krizlerden ekonomik darboğaza, öğretmenlik meslek kanunundan eğitimde artan şiddet olaylarına kadar geniş bir yelpazede görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın öncülüğündeki toplantılarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sarıgeçili, 146 şubeden bin sendikacı kadın liderin katılımıyla düzenlenen Kadın Komisyonları 9. Türkiye Buluşması ile entegre edilen 67. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın, sendikal mücadelenin yeni manifestosunu belirlediğini ifade etti.

"Sabit gelirliyi ezerek enflasyonla mücadele edilemez"

Eğitim çalışanlarının ekonomik sorunlarına değinen Başkan Sarıgeçili, kamu personel sisteminde köklü bir reformun artık ertelenemez olduğunu belirtti. Sarıgeçili, şöyle konuştu:

"Ücret dengesizliğinden gelir dağılımındaki adaletsizliğe, miadı çoktan dolan 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'ndan çarpık vergi sistemine kadar çözüm bekleyen devasa sorunlarımız var. 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında da net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi; enflasyonla mücadele, sabit gelirlinin ve orta sınıfın sırtına yüklenerek, onları ezerek yapılamaz. Çalışırken aldığımız maaş ile emekli aylığımız arasındaki uçurum korkunç bir boyuta ulaştı. Ek ödemelerin emekliliğe yansımaması büyük bir haksızlıktır. Bu sorunlar artık pansuman tedbirlerle değil, sosyal paydaşların da masada olduğu bütüncül bir paketle tek seferde çözülmelidir."

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili ayrıca; Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndaki (ÖMK) eksikliklerin giderilmesi, 3600 ek gösterge sözünün tutulması, uzman ve başöğretmenlik süreleriyle ilgili verilen vaatlerin yerine getirilmesi, ek ders ücretlerinin günün ekonomik şartlarına göre artırılması ve üniversitelerdeki akademisyenlere "akademik zam" yapılması konularındaki mücadelelerinin kesintisiz süreceğinin altını çizdi.

"Görevi başında öldürülen eğitimci şehit sayılmalı"

Eğitimde şiddet konusuna da geniş yer ayıran Sarıgeçili, Fatma Nur Çelik öğretmenin acısının hala yüreklerinde taze olduğunu belirterek, "Eğitimde şiddet karşısında sadece kınama mesajları yayımlayarak olayları geçiştirme dönemi artık kapanmalıdır. Şiddet yasası tavizsiz ve en ağır haliyle uygulanmalıdır. Bununla da yetinmiyoruz; uğradığı şiddet nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden tüm kamu görevlilerinin yasal olarak 'şehit' statüsüne alınması ve geride bıraktıkları ailelerinin şehit yakınlarına tanınan tüm haklardan yararlanması için hazırladığımız yasa teklifi talebimizi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak ilettik. Bu haklı talebimiz yasalaşana kadar peşini bırakmayacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı