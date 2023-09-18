Efeler Belediyesi, Kitap Kafelerin 12'ncisini açıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafelerin 12'ncisi hizmete giriyor. Efeler'in dört bir yanını saran Kitap Kafeler; ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlıyor. Güler yüzlü çalışanları ile ücretsiz ikramları da Kitap Kafeleri ön plana çıkaran diğer özellikler arasında yer alıyor. 12'nci Kitap Kafe açılışı 20 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafelerin 12'ncisi hizmete giriyor.

Efeler'in dört bir yanını saran Kitap Kafeler; ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlıyor. Güler yüzlü çalışanları ile ücretsiz ikramları da Kitap Kafeleri ön plana çıkaran diğer özellikler arasında yer alıyor. Kentte bilgiye ulaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan Kitap Kafelerin 12'ncisi, 20 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te Meşrutiyet Mahallesi, Gençlik Caddesi 2072. Sokak'ta gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle hizmete sunulacak.

Efeler halkını 12'nci Kitap Kafe açılışına davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bilgi bizim en büyük servetimiz, gelecek nesillere bırakacak olduğumuz en önemli miras. Bu mirasın tüm çocuklarımıza ve bilgiye erişmek isteyen her yaştan vatandaşımıza eşit şekilde dağıtılması gerek, Kitap Kafeler bunun için var. Gerekirse her sokakta bir Kitap Kafe açacağız. 12'nci Kitap Kafemizin açılışına tüm Efeler halkını ve tüm kitap tutkunlarını bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN