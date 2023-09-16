Edirne'de Tarım Konulu Uluslararası Çalıştay ve Kongre Düzenlenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, Edirne'de 18-21 Eylül tarihlerinde tarım konulu uluslararası çalıştay ve iki kongre düzenleneceğini söyledi. Etkinliklere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, Edirne'de 18-21 Eylül tarihlerinde tarım konulu uluslararası çalıştay ve iki kongre düzenleneceğini söyledi.

Kaya, AA muhabirine, TÜ'nün ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştay ve kongrelere yurt içi ile yurt dışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılacağını söyledi.

Etkinliklerin, 18 Eylül'de "5. Uluslararası Tarım, Yaşam Bilimleri ve Biyoloji Kongresi"yle başlayacağını belirten Kaya, "Bu kongremize bu yıl rekor katılım aldık. Dünyanın 33 farklı ülkesinden 2 binden fazla yazarın katkı sağladığı 833 bildiri kongrede sunulacak. Hibrit bir kongre olacak. Bazı oturumlar online gerçekleştirilecek. Bilim insanları, tarım, biyoloji ve yaşam bilimlerini tüm yönleriyle tartışacak ve yenilikleri ortaya koyacaklar. Kongre iki gün sürecek." diye konuştu.

Kaya, ikinci kongrenin 20 Eylül'de düzenlenecek "Balkan Tarım Kongresi" olduğunu dile getirdi.

İlki 2014'te gerçekleştirilen kongrenin Balkanlar ve Türkiye'deki tarımsal gelişmeleri ele aldığını anlatan Kaya, "Yüksek bir katılımla gerçekleştireceğimiz kongreye bu yıl Balkanlar ve dünyanın farklı üniversitelerinden bilim insanları iştirak edecek." dedi.

Kaya, son etkinliğin Balkan Tohumcular Birliği ve TÜ iş birliğinde 21 Eylül'de düzenlenecek "Balkan Tohum Çalıştayı" olacağını, çalıştayda tohum sektörünün tüm yönleriyle konuşulacağını ifade etti.