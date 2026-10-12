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EBYÜ öğrencisi Arda Songur, TEKNOFEST Küre yarışmasında Türkiye birincisi oldu

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EBYÜ öğrencisi Arda Songur, TEKNOFEST Küre yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arda Songur, 2026 TEKNOFEST kapsamındaki Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Songur'u ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarını tebrik etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arda Songur, 2026 TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda yürütülen Küre Dijital Ansiklopedi çalışmalarında gönüllü yazar olarak görev alan Songur, yarışmada elde ettiği dereceyle başarı kazandı.

Türkiye'nin dijital bilgi üretiminde bağımsızlığını güçlendirmeyi ve yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Küre Dijital Ansiklopedi, özgün ve güvenilir Türkçe içeriklerin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yarışmayla gençlerin araştırma, bilgi üretimi ve nitelikli içerik oluşturma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi, Mavi Vatan'a ilişkin kavramların bilimsel ve özgün bir yaklaşımla ele alınması hedefleniyor.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Girişim İnovasyon Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Songur'un başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenciyi ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarını tebrik etti.

Kuyrukluyıldız, gençlerin araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine değinerek Songur'a başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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