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EBYÜ'de oryantasyon günlerinde öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları kuruldu

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EBYÜ'de oryantasyon günlerinde öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları kuruldu
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EBYÜ'de, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Oryantasyon Günleri kapsamında öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları kuruldu. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız stantları ziyaret ederek kulüp temsilcilerinden bilgi aldı; stantlarda kulüplerin faaliyetleri öğrencilere tanıtıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Oryantasyon Günleri kapsamında öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile stantları ziyaret ederek kulüp temsilcilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin yer aldığı stantlarda, yıl boyunca gerçekleştirilen ve planlanan sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik faaliyetler tanıtıldı.

Öğrencilerin de ziyaret ettiği stantlarda kulüplerin faaliyetleri ve sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Rektör Kuyrukluyıldız, kulüp faaliyetlerinin öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağladığını belirterek kulüp temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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