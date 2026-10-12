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EBYÜ akademisyenlerinin hazırladığı 5 iklim projesi COP31'da kabul edildi

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EBYÜ akademisyenlerinin hazırladığı 5 iklim projesi COP31'da kabul edildi
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EBYÜ akademisyenlerince iklim ve sürdürülebilirlik alanında hazırlanan 5 proje, Antalya'daki COP31 kapsamında kabul edildi. Projeler biyoçeşitlilik, iklim verisi modelleme, tarımsal sulama ve yeşil kariyeri kapsıyor; üniversitenin uluslararası görünürlüğüne katkı bekleniyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) akademisyenlerince iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında hazırlanan 5 proje, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Askan'ın "Biyoçeşitliliğe Dost ve İklim Dirençli Kampüs", Araştırma Görevlisi Dr. Sefa Nur Yeşilyurt'un "HydroMet DataLab: İklim Verisi Tamamlama ve Modelleme", Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç'ın "Yarı Kurak İklimlerde Domates Sulama: Dijital İkiz", Doç. Dr. Ahmet Yazar'ın "Yeşil Kariyer Akademisi" ve Dr. Öğr. Üyesi Mert Elverici'nin "Yüksek Rakım Endemik Bitki-Tozlaştırıcı Ağları" başlıklı projeleri kabul edilen çalışmalar arasında yer aldı.

Farklı disiplinleri iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odağında buluşturan projeler, biyoçeşitlilik, iklim verilerinin modellenmesi, tarımsal sulama, yeşil kariyer ve endemik bitki türleri ile tozlaştırıcılar arasındaki ilişkiler gibi konuları kapsıyor.

Üniversitenin 5 projeyle COP31 kapsamında yer almasının, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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