Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, 13 Ekim'de öğrencilerle buluşacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitenin 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programda öğrencilerle bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek buluşmada, öğrencilerin üniversite yönetimiyle görüş alışverişinde bulunması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi, yeni akademik dönemde öğrencileri üniversite yönetimiyle bir araya getirecek programa ev sahipliği yapacak. Üniversitenin 20. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Hoş Geldiniz Buluşması: Rektörümüz Öğrencilerle" başlıklı söyleşiye, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir konuşmacı olarak katılacak. Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen programın moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı üstlenecek. 13 Ekim Salı günü saat 14.00'te Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek buluşmada Rektör Sözbir'in öğrencilerle bir araya gelerek üniversite yaşamı ve yeni akademik döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Programla birlikte öğrencilerin üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurabileceği ve görüşlerini paylaşabileceği bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı