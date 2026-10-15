Düzce Üniversitesi'nde Maarif Modeli matematik çalıştayı düzenlendi

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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi tarafından, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, matematik öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu, beceri odaklı öğrenme yaklaşımları ve matematik eğitiminde yaşanan değişimlerin ele alınması amacıyla düzenlenen Ortaokul ve Lise Matematiğinde Ölçme-Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda başlayan programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, akademisyenler ile Düzce ilinde görev yapan matematik öğretmenleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, çalıştayın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin uygulama deneyimlerinin paylaşılması ve matematik eğitiminde beceri odaklı yaklaşımların ele alınması amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, matematiğin yalnızca sayısal işlemlerden ibaret olmadığını, bireylerin düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

"Matematiği sınavlarla değil, hayatın kendisiyle ilişkilendirmeliyiz"

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, matematiğe yönelik yüksek beklentilerin çocuklarda başarısızlık korkusuna yol açabildiğini belirterek matematiği sevmeme olarak ifade edilen durumun temelinde zaman zaman matematikten korkmanın bulunduğunu dile getirdi. Matematiğin yalnızca akademik başarıyla sınırlandırılamayacağını vurgulayan Koç, matematik eğitiminin öğrencilerin özgüven, yeterlik ve başarma duygularının gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Matematiğin günlük yaşamın her alanında karşılık bulan bir düşünme biçimi olduğunu ifade eden Koç, öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek çalıştayın bu alandaki eğitim uygulamalarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Dersi Öğretim Programları Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutu: Bizi Bekleyen Değişimler" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Matematik eğitiminde bilgi ve beceri arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte öğrenme ve öğretme anlayışında yaşanan değişimlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine de yansıması gerektiğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül gelişim ve beceri odaklı yaklaşımını değerlendiren Prof. Dr. Erdoğan, öğretim programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirme boyutlarının birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Matematik öğretmenleri atölye çalışmalarında bir araya geldi

Programın öğleden sonraki bölümünde, Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan'ın yürütücülüğünde ve akademisyenlerin yönetiminde "Öğrenci Çözümlerinden Öğrenme Kanıtlarına: Matematiksel Düşünmeyi Değerlendirme ve Geri Bildirim" ve "Rutin Sorulardan Beceri Odaklı Değerlendirme Görevine: Matematik Sorularını Dönüştürme Atölyesi" başlıklı iki atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalıştay, genel değerlendirme ve paylaşım bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı