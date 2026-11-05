Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Üniversitesi, Malezya'daki iki üniversiteyle iş birliği anlaşması imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi, Malezya'daki iki üniversiteyle iş birliği anlaşması imzaladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi, Malezya'daki Sultan Zainal Abidin ve INTI Uluslararası üniversiteleriyle MoU anlaşması imzaladı. Anlaşma; öğrenci ve personel değişimi, staj, tez araştırmaları ve ortak araştırma projelerini kapsıyor.

Düzce Üniversitesi uluslararası alanda akademik iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ve INTI Uluslararası Üniversitesi ile MoU anlaşması imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde anlaşmaları; Düzce Üniversitesi adına Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, Sultan Zainal Abidin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli Bin Adam, INTI Uluslararası Üniversitesi adına ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing imzaladı. Üniversiteler arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalar; öğrenci, akademik ve idari personel değişimini, öğrenci stajları ve tez araştırmalarında iş birliğini ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesini kapsıyor.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında üniversitelerin ortak ilgi alanlarında çalışmalar geliştirmesi, öğrenci ve personel için uluslararası deneyim imkanlarının artırılması ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi

Arda Güler dinlendirildi, Mourinho öldü öldü dirildi! İşte sonuç
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

Maç sonunda ortaya çıktı! Türk takımlarını karşılarında görünce...