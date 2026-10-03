Haberler

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üç okulda öğrencilere gıda israfı eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üç okulda öğrencilere gıda israfı eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde üç okulda öğrencilere bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi eğitimi verdi. Eğitimlerde gıda israfının su, enerji, emek ve doğal kaynakları boşa harcadığı vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında üç farklı okulda öğrencilerle buluşarak bilinçli tüketim, gıda israfının önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık eğitimi verdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, çocuklarda gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitimler verildi. Bu kapsamda Merkez Çamköy Mahallesi Sevgi Anaokulu, Kültür Mahallesi Uzun Mustafa İlkokulu ile Sancaklar Mahallesi Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; gıdanın bilinçli tüketilmesi, ihtiyaç kadar satın alınması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tüketilebilir gıdaların israf edilmemesi konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde ayrıca gıda israfının; ekonomik kaybın yanı sıra su, enerji, emek ve doğal kaynakların da boşa harcanmasına neden olduğu vurgulanarak, küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Fransa’da liselilerin protestoları eğitimi durdurdu: 400’den fazla okul kapatıldı

Liselilerin eylemi eğitimi vurdu: Yüzlerce okul kapatıldı

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

90’ıncı yaşına iki gün kala "Hocaların hocası" hayatını kaybetti
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor
9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular

9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama