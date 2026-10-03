Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üç okulda öğrencilere gıda israfı eğitimi verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında üç farklı okulda öğrencilerle buluşarak bilinçli tüketim, gıda israfının önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık eğitimi verdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, çocuklarda gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitimler verildi. Bu kapsamda Merkez Çamköy Mahallesi Sevgi Anaokulu, Kültür Mahallesi Uzun Mustafa İlkokulu ile Sancaklar Mahallesi Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; gıdanın bilinçli tüketilmesi, ihtiyaç kadar satın alınması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tüketilebilir gıdaların israf edilmemesi konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde ayrıca gıda israfının; ekonomik kaybın yanı sıra su, enerji, emek ve doğal kaynakların da boşa harcanmasına neden olduğu vurgulanarak, küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı