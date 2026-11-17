Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Adliyesi'nde erken teşhis eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Adliyesi'nde sağlık farkındalığı eğitimi düzenledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca verilen eğitimde erken teşhisin önemi ve sağlık bilincinin artırılması ele alındı, farkındalık oluşturulması hedeflendi.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Düzce Adliyesi'nde toplum sağlığını korumak, sağlık bilincini artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Düzce Adliyesi'nde sağlık farkındalığı eğitimi düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Uzm. Dr. Süveybe Peker Kılıç tarafından verilen eğitimde, toplum sağlığının korunması ve sağlık bilincinin artırılmasının önemi ele alındı.
Program kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekilerek sağlık konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.