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Düzce'de 1 Milyon 118 Bin 605 Ders Kitabının Dağıtımı Başladı

Düzce'de 1 Milyon 118 Bin 605 Ders Kitabının Dağıtımı Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 1 milyon 118 bin 605 ders kitabı Düzce'deki okullara dağıtılmaya başlandı. Kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredata göre hazırlandı ve okul öncesi ile bazı sınıf seviyelerini kapsıyor. Ayrıca öğrenciler için ek materyaller de sıralardaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 1 milyon 118 bin 605 ders kitabı Düzce'de okullarına dağıtımı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında Düzce'de 336 okulumuza 1 milyon 118 bin 605 ders kitabı dağıtımı başladı. Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri, hazırlandı.

Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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