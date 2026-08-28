Düzce'de Okul Bahçe Görevlileri İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Düzce'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda görev yapacak Okul Bahçe Görevlileri için hazırlık toplantısı düzenlendi.

Düzce Valisi Mehmet Makas'ın başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda görevlendirilecek Okul Bahçe Görevlilerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kaymakamlar, kolluk kuvvetleri ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve düzenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Okul bahçeleri ile giriş ve çıkış alanlarında gözetim, yönlendirme ve düzenin desteklenmesi konuları değerlendirilirken, öğretmenler tarafından yürütülen bahçe nöbeti görevlerine Okul Bahçe Görevlilerinin sağlayacağı katkılar da görüşüldü.

Yeni eğitim öğretim yılında okullarda öğrencilerin güvenliğinin ve okul çevresindeki düzenin sağlanmasına yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı