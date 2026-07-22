Düzce'de Okul İnşaatlarında İnceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdür Vekili Talha Cebeci, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Düzce'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğitim yatırımlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Talha Cebeci, Cumayeri İlçe Millİ Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile birlikte yapımı süren okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Heyet, Cumayeri Anaokulu, Cumayeri İmam Hatip Ortaokulu, Ören Şehit Nusret Akar İlkokulu ve Ortaokulu ile Düzce Merkez Körpeşler Mahallesi'nde inşası devam eden Güzel Sanatlar Lisesi projelerini ziyaret etti. İncelemeler sırasında yüklenici firma ve teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Cebeci, inşaatların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde devam eden eğitim yatırımlarıyla öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesini hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı