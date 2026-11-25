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İyi Bir Eğitim Derneği’nin düzenlediği sempozyum, 20–22 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Dr. Emiroğlu’na ödülünü İyi Bir Eğitim Derneği Başkanı Ümit Kalko takdim etti. Törenin ardından konuşan Emiroğlu, öğretmenlikle başlayan meslek hayatında dershane, kolejler ve üniversiteler kurduğunu anlattı.

“Yine aynı işi yapardım”

Dr. Emiroğlu, eğitimde geçirdiği 40 yılı değerlendirirken “Çok kıymetli övgüler aldım. Zorluklar da yaşadım. Ama bir daha dünyaya gelme şansım olsa, yine aynı işi yapardım. Bu kez daha iyisini yapardım sanıyorum.” dedi.

Dr. Talip Emiroğlu, ödülünü öğretmenlere ithaf etti

“Bu ödülü yurdumun her köşesinde cahilliğe karşı kalemini silah edinip mücadele eden bütün öğretmenlerimize ithaf ediyorum.” diyen Emiroğlu, konuşmasının sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Dr. Talip Emiroğlu Kimdir?

Dr. Talip Emiroğlu, 40 yılı aşkın süredir eğitim alanında faaliyet gösteren eğitimci, girişimci, yazar ve üniversite kurucusudur. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Giresun doğumlu Emiroğlu, yükseköğrenimini Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamış; yüksek lisans ve doktorasını tarih alanında yapmıştır.

Eğitim girişimciliğine 1985 yılında, üniversite öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte sınavlara hazırlık yayınları hazırlayarak başlayan Emiroğlu, 1995 yılında Avrupa Koleji'ni, 1996 yılında BJK Koleji'ni, 1988 yılında Final Eğitim Kurumları ve 2001 yılında Avrupa Eğitim Vakfı'nı kurmuştur. 2004 yılında ABD'deki Kent State Üniversitesi ile iş birliği kapsamında Avrupa Kent Koleji'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, 2009 yılında Avrupa Meslek Yüksekokulunu kurmuştur.

Yükseköğretim alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyan Dr. Emiroğlu, 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'ni, 2020 yılında ise Avrupa Meslek Yüksekokulunu da bünyesine alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurmuştur.

2020 yılından itibaren K12 düzeyindeki özel okul işletmeciliği faaliyetlerinden çekilerek çalışmalarını yükseköğretim alanında sürdüren Emiroğlu, üniversitelerin yapay zekâ, dijital dönüşüm, uygulamalı eğitim, uluslararasılaşma ve yaşam boyu öğrenme ekseninde gelişmesini savunmaktadır.

Yapay zekanın kademeli olarak üniversitelerin müfredatına eklenmesi, her mesleğin içinde yapay zekanın birer asistan olarak yararlanılması fakat insanın karar verme özelliğinin yine insanda kalmasını, kaybedilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca Emiroğlu, yapay zekâ çağında etik değerlerin aynı ölçüde önemli hale geldiğini de savunmaktadır.

Eğitim anlayışında millî kimlik ile evrensel bilgi birikiminin birlikte ele alınmasına, hoşgörüye, kültürel farklılıklara saygıya ve insan odaklı yaklaşıma önem vermektedir.

Çeşitli gazetelerde yayımlanmış 200'ün üzerinde eğitim içerikli yazısı ve dört kitabı bulunan Dr. Emiroğlu'nun eserleri arasında Eğitim ve Çocuklar (2016), Kanlı Ceket (2023), Belediye Başkanına Linç (2023) ve 50 Yıllık Eğitim Mirası (2024) yer almaktadır.