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Emet MYO'da kalite süreçleri değerlendirildi

Emet MYO'da kalite süreçleri değerlendirildi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO’da düzenlenen toplantıda, kalite kültürünün yaygınlaştırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve akreditasyon süreçlerine yönelik farkındalığın artırılması ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Kalite Meslektaş Paylaşımları Yaygınlaştırma" toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıya, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük ile akademik ve idari personel katıldı. Kalite kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve akreditasyon süreçlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kalite süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda akredite birimlerin deneyimleri, süreçlerde elde edilen kazanımlar ve başarılı uygulamaların kurum içerisinde paylaşılmasının önemi ele alındı. Ayrıca kalite çalışmalarının yalnızca belirli birimlerle sınırlı kalmaması, tüm akademik ve idari personelin katkısıyla sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumsal öğrenmeye katkı sağlayan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kalite süreçlerinde ortak hareket etmenin ve tecrübe paylaşımının önemi üzerinde duruldu.

Toplantı, kalite çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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