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DPÜ Emet MYO'da 5 programın kontenjanı tamamen doldu

DPÜ Emet MYO'da 5 programın kontenjanı tamamen doldu
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nun 2026 YKS sonuçlarına göre öğrenci alan 5 ön lisans programının toplam 145 kontenjanı tamamen doldu. Çocuk Gelişimi, Kimya Teknolojisi, Metalurji, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sosyal Hizmetler programlarına yerleşen öğrenci sayıları açıklandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunun (MYO), 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci alan 5 ön lisans programının kontenjanları tamamen doldu.

2026 yılı merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Emet MYO'da Çocuk Gelişimi programına 33, Kimya Teknolojisi programına 26, Metalurji programına 21, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına 29 ve Sosyal Hizmetler programına 36 öğrenci yerleşti.

Böylece Emet Meslek Yüksekokulunda öğrenci alan 5 ön lisans programındaki toplam 145 kontenjanın tamamı dolmuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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