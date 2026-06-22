DPÜ'de etkili iletişim ve protokol kuralları etkinliği düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), bireyler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve resmi ortamlarda uyulması gereken protokol kurallarına ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla "Etkili İletişim ve Protokol Kuralları" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

DPÜ Rektörlüğü Kırmızı Salon'da düzenlenen programa üniversite personeli ve öğrenciler katılım sağladı. Katılımcılar, etkili iletişimin temel unsurları, beden dili, ses tonu ve protokol kuralları hakkında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir, iletişimin yalnızca konuşmaktan ibaret olmadığını, bireylerin davranışları, beden hareketleri, mimikleri ve ses tonlarıyla da sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. İnsanların kendilerini doğru ifade etmelerinin ve karşı tarafı doğru anlamalarının hem sosyal ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşıdığını belirten Demir, etkili iletişim becerilerinin kişisel gelişimin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Sunumda iletişim süreçlerinde yaşanan yanlış anlaşılmaların nedenlerine de değinildi. Algı farklılıklarının kişiler arasında iletişim sorunlarına yol açabildiğini belirten Demir, mesajın doğru aktarılması kadar doğru anlaşılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti. Katılımcılara günlük hayattan örnekler sunularak iletişim hatalarının nasıl önlenebileceği konusunda bilgiler verildi.

Beden dilinin iletişimdeki rolüne ayrı bir başlık açan Demir, insanların çoğu zaman sözlerinden çok davranışlarıyla mesaj verdiğini ifade etti. Jest ve mimiklerin, göz teması kurmanın ve duruş şeklinin iletişimin başarısını doğrudan etkilediğini belirten Demir, etkili iletişimde beden dilinin doğru kullanılmasının önemini anlattı.

Programda ayrıca ses tonunun iletişim üzerindeki etkileri de ele alındı. Aynı cümlenin farklı ses tonlarıyla farklı anlamlar kazanabileceğini ifade eden Demir, özellikle eğitim, kamu hizmetleri ve yöneticilik gibi alanlarda ses tonunun doğru kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğin bir diğer bölümünde ise resmi kurumlarda ve sosyal yaşamda uyulması gereken protokol kuralları hakkında bilgi verildi. Resmi törenlerde, toplantılarda ve kurumsal organizasyonlarda dikkat edilmesi gereken davranış kuralları anlatılarak katılımcıların bu konudaki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı