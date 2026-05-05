Van'da DAKAF'26 Kariyer Fuarı Başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı kariyer organizasyonlarından biri olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla düzenlenen DAKAF'26, İŞKUR koordinasyonunda ve bölgedeki 8 üniversitenin paydaşlığıyla Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. İki gün boyunca sürecek olan fuar, binlerce öğrenciyi ve mezunu sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Kamu kurumları ve özel sektör firmalarının stant açtığı organizasyon kapsamında, iki gün boyunca çeşitli paneller, atölye çalışmaları ve mülakat simülasyonları gerçekleştirilecek.

"Van, istihdam gücünü artıran stratejik bir konumdadır"

Fuar'da açılış konuşması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Van'ın sadece kadim tarihi ve kültürel derinliğiyle değil, arkasına aldığı genç nüfusun enerjisiyle de ülkenin kalkınma vizyonunda müstesna bir kale olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Aydın, "Bugün Van, sınır ticaretinin kalbinde; Doğu Anadolu bölgemizin üretim ve istihdam gücünü artıran stratejik bir konumdadır. Bu yönüyle Van, gençlerimizin üretim, istihdam ve kariyer fırsatlarıyla buluşması açısından son derece önemli bir merkezdir. Genç istihdamı bizim için sadece bir istatistik değil, aynı zamanda milli bir meseledir. Rakamlar bu konuda bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranımızı yüzde 8,1 seviyesine çekmiş bulunmaktayız. Ancak asıl odak noktamız olan yüzde 15,3'lük genç işsizlik oranını çok daha aşağı seviyelere çekmemiz gerekmektedir" dedi.

2013 yılından bu yana düzenlenen 489 istihdam fuarının önemine değinen Aydın, "Bugün ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin sayısı 15-24 yaş grubunda 2,5 milyon, 15-29 yaş grubunda ise 4,5 milyona ulaşmış durumdadır. Bu tablo, gençlerimizi istihdamla daha güçlü bir şekilde buluşturmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim 2002'den 2026 yılı Mart ayı sonuna kadar İŞKUR aracılığıyla toplamda 16 milyon 802 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşenlerin yaklaşık 5,5 milyon genç kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Ancak hedefimiz, gençlerimizi sadece sıradan bir işle buluşturmak değil; onları nitelikli, sürdürülebilir ve katma değer üreten kalıcı işlerle buluşturmaktır. Ayrıca şunu özellikle ifade etmek isterim ki; İŞKUR aracılığıyla 2013 yılından bu yana düzenlediğimiz 489 istihdam fuarı, yaklaşık 29 bin firmanın ve 8,5 milyon vatandaşımızın katılımıyla önemli bir birikim ortaya koymuştur" diye konuştu.

"İş birliğini kağıt üzerindeki bir kavram olmaktan çıkartalım"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise genç yeteneklere kapılarını açan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Gelin, bu iki gün boyunca üniversite-sanayi ve sektör iş birliğini kağıt üzerindeki bir kavram olmaktan çıkartıp somut projelere ve uzun soluklu yol arkadaşlıklarına dönüştürelim. Kamu kurumlarımızdan özel sektör temsilcilerimize kadar uzanan bu geniş iş birliği ağıyla, ülkemizin istihdam hedeflerine Van'dan en güçlü desteği hep birlikte verelim. Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki; Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, yalnızca bir buluşma zemini değil, aynı zamanda bölge gençliği ile Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşları arasında güçlü ve sürdürülebilir bir network köprüsüdür" diye konuştu.

Açılış töreni, fuara destek veren firmalara plaket takdimiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı