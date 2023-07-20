Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü Öğrencisi Metin Furkan Amarat, YKS Yabancı Dil Testi İngilizce Türkiye Birincisi Oldu

Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü öğrencisi Metin Furkan Amarat, 2023 YKS Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce Türkiye birincisi oldu.

Kolej açıklamasında görüşlerine yer verilen Metin Furkan Amarat, Doğa Koleji'nde uygulanan YKS hazırlık programı dışında hiçbir ek desteğe ihtiyaç duymadan sınav hazırlık süreçlerinde tüm desteği öğretmenlerinden, okul yönetiminden, rehberlik bölümünden ve ailesinden aldığını belirtti.

YDT İngilizce Türkiye birincisi ve TYT Türkiye 8'incisi Amarat, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini ve çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Okulumda uygulanan YKS Hazırlık Programı dışında bir kursa gitmedim. 9. sınıftan itibaren ders çalışarak öğretmenlerimin yönergelerine uyarak rehberlik hizmetini aktif kullanarak çalıştım. 12. sınıfta ise sadece okulumun kaynaklarını ve okulumun öğretmen desteğini alarak sınava hazırlandım. Fen ve teknoloji lisesinde okumanın ve ayrıcalıklı programının büyük katkısını gördüm. Akademik hedefim ortaokulda da yüksekti. Sonucu öğrendiğimde şaşırdım, iyi bir sonuç bekliyordum ama özellikle yabancı dil testinde böyle bir derece beklemiyordum.

Sınava hazırlık sürecinde okulumdaki öğretmenlerimin katkısı çok fazlaydı, alanlarında en iyi öğretmenlerden ders aldık ve okul dışında ek bir destek almadım. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde okumak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlar kaygılarının önlerine geçmesine izin vermesinler. Bu zor bir süreç, başarıp başaramayacaklarına dair kaygıları olabilir ama kendilerinden şüphe etmesinler. İkinci olarak ise geçmiş yılların konularına dikkat etsinler. 9 ve 10. sınıf konularına gereken özeni göstermeliler."

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da "Tüm alanlarda önemli derecelerimiz var. Yabancı dile verdiğimiz önem ile bu başarı beklediğimiz bir sonuçtu, gururlu ve mutluyuz. Öğrencilerimizi YKS'ye sistemli bir şekilde hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Anaokulundan liseye tüm öğrencilerimizi 21. yüzyıl beceri ve donanımına uygun yetiştiriyoruz. Bundan sonra da geleceğimizin teminatı öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Arzu Uz ise doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile başarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Doğa Koleji'nde üniversiteye hazırlık süreci; YKS'ye hazırlanmanın ötesinde, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine uygun kariyer planlanmasını, puana göre değil, hedef odaklı çalışma stratejilerinin belirlenmesini, kazanılacak bölümün gerektirdiği akademik altyapıya sahip olunmasını içeren çok güçlü bir programı kapsıyor." ifadesini kullandı.