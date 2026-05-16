Diyarbakır'da veliler okudukları kitaptan sınava tabii tutuldu

Diyarbakır'da Mehmetçik Anadolu Lisesi, velileri kitap okuma etkinliğine dahil ederek onlar için sınav düzenledi. Veliler, çocuklarıyla birlikte okudukları kitaptan sınava girip kitaplarını okul kütüphanesine bağışladı.

Diyarbakır'da Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Velilerle Kitap Okuma Etkinliği" ile veliler, okudukları kitaplardan sınava girdi.

Bağlar ilçesinde bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi, eğitimde aile katılımını artıran etkinlik düzenlendi. Okul yönetimi tarafından okul-veli iş birliği kapsamında düzenlenen "Velilerimizle Kitap Okuma" etkinliği, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda uygulanan kitap okuma çalışmalarını daha verimli hale getirmek isteyen okul yönetimi, öğrencilerin yanı sıra velileri de sürece dahil etti. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ile yapılan değerlendirmeler sonrası hayata geçirilen uygulamada, ailelerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak etkinliğe katılması sağlandı.

Okulun edebiyat öğretmeni Vecdi Kardaş'ın öncülüğünde yürütülen çalışmada, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını daha fazla benimsediği gözlemlendi. Dönem boyunca öğrencileriyle birlikte çeşitli eserleri inceleyen Kardaş, son kitap olarak "Masal Masal İçinde" adlı eser üzerine kapsamlı bir sınav hazırladı.

Etkinlik kapsamında okula davet edilen veliler, sınıflarda öğrenciler için hazırlanan düzende sınava katıldı. Öğrenciler arasından seçilen görevlilerin gözetiminde gerçekleştirilen sınavda, veliler de çocukları gibi aynı heyecanı yaşadı. Okul yönetimi, etkinlikle birlikte öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi ve ailelerin eğitim sürecindeki rolünü daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını belirti.

Programın ardından velilerin okudukları kitapları okul kütüphanesine bağışlaması ise etkinliğin en anlamlı bölümlerinden biri oldu. Yapılan bağışlarla birlikte çok sayıda öğrencinin kitaplara ücretsiz ulaşabilmesinin önü açıldı. Etkinliğin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra velilerden gelen geri dönüşlerin de memnuniyet verici olduğu belirtilirken, benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde daha geniş katılımla devam edeceği ifade edildi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Eğitim sadece okulda verilen derslerle sınırlı değil. Velilerimizin çocuklarıyla birlikte aynı sürece dahil olması öğrenciler üzerinde çok olumlu bir etki oluşturdu. Katılım sağlayan tüm velilerimize Teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
