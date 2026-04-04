Haberler

Diyadin'de maviyle yükselen farkındalık

Diyadin'de maviyle yükselen farkındalık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Karapazar Ortaokulu, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü mavi tonlarla kutlayarak toplumsal duyarlılık mesajı verdi. Öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu etkinlik, farklılıkların zenginlik olduğunu vurguladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Karapazar Ortaokulu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü sade ama etkisi güçlü bir etkinlikle karşıladı

Okulun girişinde bir araya gelen öğretmenler, mavi tonların hakim olduğu görüntüleriyle farkındalığın sessiz ama derin bir ifadesine dönüştü.

Günün anlamına uygun olarak tercih edilen mavi renk, yalnızca bir sembol değil; anlayışın, kabulün ve birlikte yaşama kültürünün güçlü bir yansıması olarak öne çıktı. Objektiflere yansıyan karelerde, birlik duygusu ve ortak bir bilinç dikkat çekti.

Karapazar Ortaokulu'nun bu anlamlı buluşması, otizme dair farkındalığın sadece sözlerle değil, duruşla ve ortak bir hassasiyetle de ifade edilebileceğini gösterdi. Eğitim ortamlarında gelişen bu tür duyarlılıklar, toplumsal farkındalığın en güçlü yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor.

Maviyle verilen bu mesaj, farklılıkların bir ayrım değil, zenginlik olduğunu hatırlatırken; empati, anlayış ve kapsayıcılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

