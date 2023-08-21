Depremzede kardeşler aynı üniversiteye yerleşti

Depremzede kardeşlerin eğitim başarısı: Aynı lisede okumuşlardı...Aynı üniversitede, aynı bölümü kazandılar

Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi'ne yerleştiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı zor günler geçiren ve üniversite sınavına birlikte hazırlanıp birbirlerine verdikleri destekle tıp fakültesini kazanan iki kardeş, ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Yaşar ailesinin 20 yaşındaki Fatma Nida Yaşar ve 18 yaşındaki Nurullah Yaşar kardeşler girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Tıp Fakültesi'ni kazanarak eğitim yönündeki hayallerini gerçekleştirdi. Böyle bir sonucu beklemediğini söyleyen Yaşar kardeşler, Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan iki kardeş, elde ettikleri başarılarıyla sevenlerinin ve ailesinin takdirini topladı.

"Büyük bir felakete rağmen toparlandık"

yaşanan deprem felaketine rağmen toparlandıklarını belirten Fatma Nida Yaşar, "Çok zor günler geçirdik, deprem hepimizi çok kötü etkiledi. Hele de öğrenciler açısından hayatımızın bir dönüm noktası olduğu bir sınavla karşı karşıyaydık. Bu yıl, bu kadar büyük bir felakete rağmen toparlanmak zorundaydık. Kendimizi bırakıp gitmek gibi bir lüksümüzde yoktu çünkü tüm hayatımızı belirleyecekti. O yüzden kardeşimde bende bir şekilde oturup çalıştık, beraber yardımlaştık. Ortam her ne kadar elverişli olmasa da biz yine de bir şekilde çabaladık. Çok şükür güzel bir sonuç aldık. İkimizde hayalimiz olan fakülteye yerleştik. Bir sınavda ben onu geçiyordum bir sınavda o beni geçiyordu. Bana da güzel bir sürpriz oldu ikimizin de hedefi aynıydı. İyi bir tıp fakültesi olsun istiyorduk. İstediğimiz şehirde çok şükür oda geldi. Kardeşimle aynı üniversitede aynı bölümde okumanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

"Deprem zamanında bir ay yardım faaliyetlerinde bulundum"

Nurullah Yaşar ise, "Ablamla aynı lisede okuyarak beraber lise eğitimimizi tamamladık. Sonra sınav hazırlıkları başladı sınava hazırlandık. Beraber beklenmeyen bir deprem felaketi yaşadık. Bizim için zor oldu. Toparlanmamız çalışma fırsatımız pek olmadı. Deprem zamanında bir ay yardım faaliyetlerinde bulundum. Deprem bölgesindeki illere yardım götürdük. Beraber oradaki insanların ihtiyaçları gıda ihtiyaçları olsun, tabi sonrasında derslere dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Pes etmedik ve tekrar başladık. Neticede güzel bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Bizim açımızdan da güzel oldu. Sınav açıklandığı zaman aynı yere gitme fırsatımız olduğunu biliyorduk. Ama çokta beklemiyorduk. İnşallah bundan sonra da üniversiteyi beraber okuruz. İstediğimiz hedeflere ulaşırız" şeklinde konuştu.

"Aynı üniversiteyi kazanmaları benim için gurur verici"

Baba Fevzi Yaşar yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız büyük emekler verdi. Gerçekten aldıkları sonuçtan dolayı çok gururluyum, mutluyum. Eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Tabi sadece depremden sonraki süreci toparlamakla olacak bir başarı değil. Yıllar yılı veriler emeklerin bir ürünüdür. Deprem bizi sekteye uğratmış olsa da sonuçta ikisinin de aynı üniversiteyi aynı bölümü kazanmaları benim açımdan gurur verici bir olay başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Hep birer örnek evlat oldular"

Anne Gülüzar Yaşar, "Çocuklarımın başarısı ile gurur duyuyorum. Onlar bu zamana kadar her zaman bizi üzmediler, örnek birer evlat oldular. Şimdi de aynı üniversiteye gidecekler. İnşallah gelecekte de hep birbirine destek olurlar onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Yaşar kardeşler, üniversite kayıtlarını 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında yaptıracaklarını belirtti.