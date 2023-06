Depremin vurduğu Hatay'da LGS başladı

HATAY - Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınav, depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da da başladı. Hatay'da 28 bin 395 öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte başta Antakya ve Defne olmak üzere bazı okullarda zarar gördü. Bugün ise kentte LGS heyecanı yaşanıyor. Hatay'da 28 bin 395 öğrencinin güvenli şekilde sınava girebilmeleri için 134 bina hazırlandı. Antakya ilçesinde Şehit Ahmet Benli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de sınav yapılan adreslerden birisi oldu. Aileler sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul bahçesine geldi. Saatlerin 09.00'ı göstermesiyle öğrenciler salona, aileler okul bahçesinden dışarı alındı. Görevliler salonunu bulmakta zorlanan öğrencilere yardımcı oldu. Sınava girmek için yerleştirilen öğrenci sayısının 28 bin 395 öğrenci olduğu bildirildi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Kızı Melek Balseven'i sınava getiren Ali Balseven, "Depremin etkisi oldu. Her çocuğumuz bunu yaşadı. Her çocuğumuza başarılar diliyorum. Çocuğumun iyi hazırlandığına inanıyorum. Kızım NATO çadır kentindeki kursa gitti. Devletimiz her türlü imkanı sağladı biz buna şahidiz. Devletimizden Allah razı olsun. Hukukla ilgili bir lise istiyor" dedi.

"Tedirginiz"

Sınava oğlunu getiren Lale Yılmaz, "14 yaşındaki oğlum Gazel Yılmaz sınava girdi. Depremden önce hazırlanıyordu, sonrasında çok iyi hazırlanamadı. Son 4 aydır psikolojik olarak çöktü. Anadolu Lisesi istiyor. Expo alanındaki kursa gitti arkadaşlarıyla. Şu an tedirginim korkuyorum binadan. Evimiz yakın ama bırakıp gidemedik. Tedirginlik ve korku var" dedi.