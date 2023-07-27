Depremde evi hasar gören öğrenci TYT'de Türkiye 18'incisi oldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evleri depremde ağır hasar aldıktan sonra ailesi ile çadır ve konteyner kentte kalıp, burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Yusuf Yıldız (18), Temel Yeterlilik Testi'nde ( Tyt ) ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda da 528 puan alan Yıldız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almak istediğini söyledi.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören 7 çocuklu Yıldız ailesi, çadırda yaşamaya başladı. Kamyon şoförü Mehmet (53) ve ev kadını Sabiha Yıldız (53) çiftinin, doktor olma hayali kuran Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi, en küçük çocukları Yusuf Yıldız, yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. YKS'ye hazırlanan Yıldız, veda ettikleri evlerinden getirdiği kitaplarıyla çadırda zor şartlar altında ders çalışmaya devam etti. Daha sonra ailesiyle birlikte konteyner kente yerleşen Yıldız, bir dershaneden aldığı destekle hazırlıklarını sürdürdü. Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı.

Yusuf Yıldız'ın dershanedeki rehber öğretmeni Cihan Ziya Yıldırım ise "Öğrencimiz Yusuf deprem öncesinde ve sonrasında disiplinli çalışmayı bırakmadı. Biz de öğretmenleri olarak her zaman yanında olmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimiz gibi hem eğitsel hem de psikososyal olarak bu süreçte yanında olmaya çalıştık. Psikolojik destekte bulunduğumuzda diğer öğrencilerimiz gibi Yusuf da çok çabuk toparladı. Başarıya ulaştı. Yapacağı tercih sonrasında istediği okula kaydını yaptıracağını umut ediyoruz" dedi.