Denizli'de FantaFest'te Vatandaşlar Unutulmaz Bir Gece Yaşadı

Güneş, Ceza ve Edis'ten unutulmaz konser

Denizli'de FantaFest coşkusu yaşandı

DENİZLİ - Denizli'de Fanta'nın gerçekleştirdiği FantaFest'te vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Güneş, Ceza ve Edis'in sahne aldığı konserlerde vatandaşlar unutamayacağı bir gece yaşadı.

İlk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest coşkusu bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest'in bu seneki üçüncü durağı Denizli oldu. Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gün boyunca, DJ performansları, yarışmalar, atölyeler ve özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest, akşam da Edis, Ceza ve Güneş konserleri ile Denizlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin üçüncü konserinde izleyenlere muhteşem bir gece yaşatan Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı Edis sahneye en beğenilen şarkılarından "Benim Ol" ile çıktı. Edis, hit şarkıları, sahne şovu, dans performansı, kostümü ve bitmeyen enerjisiyle etkinlik alanında katılımcılara bambaşka bir atmosfer yaşattı. Festival seyircisiyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Edis, "Hoş geldiniz, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gelmek için gün sayıyorduk. Fanta Fest'in üçüncü durağındayız ve sizlerle olmak çok güzel. Mükemmel bir geceye hazır mıyız?" dedi. Ünlü yıldız; "Martılar", "Yalancı", "Perişanım" gibi en beğenilen şarkılarını sevenleriyle beraber hep birlikte söyledi.

Edis, Gülşen ile düet yaptığı ve kısa sürede yüzbinlerce dinlenme rakamına ulaşarak 'Trendler Listesi'nde bir numara olan 'Sor' şarkısını da sahnede seslendirdi. Edis, "Şahaneydiniz. İyi ki beraberdik, kendinize iyi bakın." diyerek performansını sonlandırdı. Türk rap müziğinin öncü sanatçılarından Ceza, "Denizli harikasınız, manzara inanılmaz. Sizleri çok seviyorum, farkımızı ortaya koyalım" diyerek Denizlileri selamladı. Ceza konserde; "Yerli Plaka" ve "SusPus" başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi. Son dönemin parlayan yıldızlarından Güneş sevilen parçaları "Dua" ve "Suçlarımdan Biri"yi seslendirmesinin ardından "Denizli, hepiniz hoş geldiniz. Enerjiniz çok güzel, bugün bol bol dans edelim" diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti. Sıra dışı makyajı, enerjisi ve dans performansıyla öne çıkan Güneş sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Fanta Fest'ten burs desteği

Fanta Fest, bu sene ayrıca Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.