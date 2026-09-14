Denizli’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı çelenk töreniyle başladı

Denizli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı yaşanıyor. Yeni eğitim yılı dolayısıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, protokol üyeleri ve eğitim camiası yoğun katılım sağladı. Düzenlenen programa; Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ve çok sayıda davetli katıldı.

Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak olunan anlamlı törende, il genelindeki okulları temsilen; Gazi İlköğretim Okulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu, Arif Yalınkaya İlkokulu ve Hacı Halil Bektaş Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ile öğrencileri de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı