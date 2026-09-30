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Denizli Çivril'de Mescid-i Aksa Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu törenle açıldı

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Denizli Çivril'de Mescid-i Aksa Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu törenle açıldı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde hazırlıkları tamamlanan Mescid-i Aksa Kur'an Kursu 4-6 Yaş Grubu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe Müftüsü Erkan Önder, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurguladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hazırlıkları tamamlanan Mescid-i Aksa Kur'an Kursu 4-6 Yaş Grubu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, ilçe Müftüsü Erkan Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gök, Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, siyasi parti temsilcileri,din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Erkan Önder tarafından açış konuşması yapıldı.

"Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi önemli"

İlçe Müftüsü Erkan Önder, konuşmasında çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmasının, milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağladığını belirtti. Kursa Mescid-i Aksa isminin verilmesine de değinen Önder, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, kutsal mekanın özgürlüğüne kavuşmasını ve bölgede yaşanan zulümlerin sona ermesini temenni etti. nder, bölgedeki çocukların da Türkiye'deki çocuklar gibi güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim imkanlarına kavuşmasını diledi.

Kursun açılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Önder'in konuşmasının ardından dua edildi. Duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek Mescid-i Aksa Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu çocuklar içib hizmete açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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