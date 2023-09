Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

DEMİRÖREN Medya Grubu bünyesinde yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni dönemin ilk ders zilini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, öğrenci ve öğretmenlerle çaldı.

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yeni dönem heyecanı öğrenciler, veliler, akademik kadro ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı törenle yaşandı.

ÇOCUKLARINI KORKMADAN, HÜR FİKİRLERİNİ PAYLAŞARAK YETİŞECEKLER

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu törende yaptığı konuşmada, 'Kitabımız oku diye başlar, İstiklal Marşımız korkma diye başlar. Çocuklarınız burada okuyarak ve asla korkmadan, hür fikirlerini, hür vicdanlarını paylaşarak yetişecekler. İsteriz ki, hepinizle beraber Demirören Medya ailesi büyüsün ama amacımız sizlerin dünyanın en önemli 200 yüz üniversitesinden kabul almanızdır. Gittiğiniz yerlerde diğer kabul eden dünya çocuklarından bir adım önde başlamanızdır. Dönerseniz kucağımız açık ama amacımız bulunduğunuz her noktada parlayan yıldızlar gibi memleketimizi temsil etmenizdir. Çoğalacağız, büyüyeceğiz ve bütün dünyaya irademizi, gücümüzü, memleketimin her tarafının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu ve her şeyden üstün olduğunu anlatacağız. O günleri görür müyüz bilmiyorum ama biliyorum o günler yakın" dedi.

DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Okul Müdürü Atila Ertoğan ise, 'Bugün geldiğimiz noktada henüz yolun başında olmamıza rağmen gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki emin adımlarla ilerliyoruz. Eminim ki sizler ülkesine ve dünyaya güzel eser ve izler bırakacaksınız. Çağın gereksinimlerini bilerek geleceği anlamaya çalışan bir bakış açısıyla teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak sorgulayan, kültürler arası etkileşimi önemseyen, iş birliğine açık, eleştirel ve analitik düşünebilen dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi sizler bizim ikbal ışığımızsınız. Bunu bilerek Gazi'nin gösterdiği hedef için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

KIZIMIN HAYALLERİ PEŞİNDEN MERSİN'DEN GELDİM

Törende, okulun ilk öğrencilerinden Melis Yaman da konuştu. Yaman, 'Akademik başarımızın yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerimizle de öne çıkan bir okuluz. Okul kulüplerimiz, üniversite gezilerimiz, tiyatrolar, konserler ve daha nicesi geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da bizleri bekliyor" dedi. Geçen yıl okula kayıt yaptıran veli Veli Çelik de, 'Kızımın hayalleri peşinden Mersin'den geldim. Onun hayali İstanbul'da okumaktı. Bir Anadolu insanı için de çocuğunu İstanbul'da okutmak, 13 yaşındaki bir çocuğu İstanbul'a bırakmak çok zordu ama o sıcaklığı Demirören ailesi, okul idaresi bize o güveni sonuna kadar verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çocuğum hem akademik olarak hem de sosyal olarak çok iyi yerlere geldi" diye konuştu.

Tören sonrası ilk ders zilini Meltem Demirören öğrenci ve öğretmenler ile çaldı. Bu yıl hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler, ana dili İngilizce olan öğretmenleriyle yabancı dil derslerine ilk gün itibariyle başladı.

YENİ ÖĞRENCİLERDE İLK GÜN HEYECANI

Bu arada okula yeni kayıt olan öğrenci ve velilerde de ilk gün heyecanı vardı. Liseye yeni kayıt yaptıran ve bu yıl hazırlık okuyacak Azra Zeynep Karakuş, 'Heyecanlıyım, mutluyum. 443 puan almıştım. Burayı tercih etmemin sebebi olanaklarının çok olması. Geleceğim için gayet iyi bir adım. Okuldan beklentim var, o yüzden burayı tercih ettim. Çalışacağım ve başaracağım. İyi bir televizyoncu olacağım" dedi. Cemrenur Aydın da, 'Bayağı heyecanlıyım. Hem yeni bir okul hem de güzel duruyordu. İmkanları da oldukça fazla. Geçen seneden yaptığı başarılar veya katıldığı etkinlikler olsun gayet hoşuma gitmişti. Kendime uygun ve hoş bir lise arıyordum, burayı buldum" ifadelerini kullandı. Veli Meryem Yaşar ise, 'Bu sene başladık, çok heyecanlıyız. Hazırlık okuyacağız. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Sabırsızlıkla 5 yılın bitmesini bekliyoruz. İlk tercihimiz oldu. Şartları, yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde ilerleyecek olması çok etkiledi. Öğretmenlerin de tavsiyesiyle burayı tercih ettik. Geleceği şekillendirmek için en iyi okulun burası olacağını düşündük" dedi. Veli Pınar Uğurlu da, 'Sosyal medyadan gördük, takip ettik. Hoşumuza gitti ve tercih etmeye karar verdik. Kolej havasında oluşu, imkanlarının hoş oluşu ilgimizi çekti" diye konuştu.