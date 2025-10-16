Haberler

Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi
Güncelleme:
Kayseri Erciyes Üniversitesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Gazze ve Filistin' konulu konferansını iptal etti. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin bu eylemini saygısızlık olarak nitelendirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Gazze ve Filistin" konulu konferansını iptal ettiği belirtildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gözel, "Bu saygısızlık devlet adabına da aykırıdır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Gazze ve Filistin" konulu konferansına izin vermediğini açıkladı.

"BU AYAK OYUNLARINI İYİ BİLİRİM"

Gözel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Profesör Doktor Sn. Ahmet Davutoğlu bir süre önce Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden davet almış ve üniversitelerinde Gazze ve Filistin'i odak alan '21. Yüzyılda Adalet Arayışı ve Diplomasi' adlı 'Soykırıma Karşı Vicdani Duruş' mottolu bir konferans vermesi talep edilmişti.

Gününde saatinde mutabık kaldığımız, iç siyasetten tamamen uzak bu program maalesef iptal edildi. Neden dersiniz? Rektörlük yetkilileri programı haber alıp dekanlıkları arayarak 'Bu program için salon vermeyin, başvuru dahi almayın, tüm salonlar dolu deyin' talimatı verdiği için. Benim yıllarım bu organizasyonlarla geçti. Ellinin üzerinde üniversitede konferans verdim. İki yüze yakın üniversite programı düzenledim. Dolayısıyla bu ayak oyunlarını iyi bilirim.

"BU SAYGISIZLIK DEVLET ADABINA DA AYKIRIDIR"

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir ilim adamı olan Sn. Davutoğlu'na bu yaptığı ilim ahlakına sığmadığı gibi bir Başbakan'a yaptığı bu saygısızlık devlet adabına da aykırıdır. Sn. Davutoğlu 16-21 Ekim'de Oxford ve Londra'da davet edildiği üniversite ve enstitülerde Gazze odaklı çok sayıda konferans verecek. Dünyanın hemen her ülkesinden - üniversitesinden davet alan bir devlet ve ilim adamının kendi ülkesinde bir üniversitede buna maruz kalması açıklaması olmayan bir garabettir."

500

