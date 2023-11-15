Samsun'da dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunan kreşlere bir yenisi daha eklendi. Kreş açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, '4-6 yaş aralığındaki çocukların burada gelişmesini sağlayarak topluma kazandırmanın gayreti içerisindeyiz' dedi.

Dar gelirli ailelerin çocukları için 7. kreş açıldı

SAMSUN - Samsun'da dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunan kreşlere bir yenisi daha eklendi. Kreş açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "4-6 yaş aralığındaki çocukların burada gelişmesini sağlayarak topluma kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet sağlamak amacıyla açılan kreşlerin 6.'sı Karasamsun Mahallesi'nde hizmete alındı. Kreşlerde maddi durumu olmayan ailelerin çocukları ücretsiz şekilde eğitim alabilecekler. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle dar gelirli ailelerin burada hizmet almasını arzu ettiklerini söyledi.

Açılışta konuşan Başkan Demirtaş, "Bizim amacımız yavrularımızın kişilik ve kimlik kazanmasıdır. 4- 6 yaş aralığındaki çocukların burada gelişmesini sağlayarak topluma kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda 7. kreşi açtık ve 500'e yakın öğrencimiz var. 8'incisini de açacağız. İmkanımız oldukça diğer mahallelerde de açmaya devam edeceğiz. Özellikle dar gelirli ailelerin burada hizmet almasını arzu ediyoruz. İmkanı olan parasını vererek istediği yerde çocuğunu kreşe gönderebilir. Kendi çocuklarımızdan kalan hatıralar var. Bizim zamanımızda kurs yoktu. Kimisi düşüyor kimisi kalkıyor, bu şekilde bir hayat yaşanıyordu. Şimdi bu fırsatı yavrularımıza vermek için böyle bir yola koyulduk" diye konuştu.