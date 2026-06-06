Bakan Yusuf Tekin'den ödül, Ayvalık'ta davul zurnalı karşılama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı eğitim kurumlarından Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen "Türk Dünyası MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması"nda hem ulusal hem de uluslararası kategorilerde elde ettikleri iki ayrı ikincilik kupasıyla Ayvalık'ın gururu oldu.

Türk dünyasının ortak mutfak mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden alan öğrenci ve öğretmenler, Ayvalık'a dönüşlerinde davul-zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Başarılarını halay çekerek kutlayan öğrencilere Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da eşlik etti.

Türkiye genelinden yarışmaya katılan 407 okul arasından sıyrılarak finallere kalan 17 okul içerisinde Türkiye ikincisi olan Cunda Turizm MTAL, ikinci etapta ise Azerbaycan, Arnavutluk, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Karadağ, Özbekistan ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere birçok ülkenin katıldığı toplam 28 ekibin mücadele ettiği uluslararası kategoride de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri Murat Çelik, Emre Şen ve Hatice Ağa öncülüğünde yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Ecrin Nehir Kılıç, başlangıç yemeği kategorisinde "Soğan Kreması Eşliğinde Patates Sarmalında Ciğer Pate" adlı tabağıyla; Abdullah Ay, ana yemek kategorisinde "Patlıcan Sos, Balkabağı Köpüğü ve Limon Dolgulu Zeytin Salatası Eşliğinde Pazı Yaprağına Sarılı Kuzu Lokum" sunumuyla; Yüsra Ağlamaz ise tatlı kategorisinde "Zıtlığın Zarafeti" isimli Ayvalık lor peyniri dolgulu kurutulmuş kale biberi tatlısıyla derece elde etti.

Hem ulusal hem de uluslararası kategorilerde derece elde ederek iki kupayı birden kazanan tek okul olmayı başaran Cunda Turizm MTAL'i, okul müdürü Abdülaziz Yük de yarışma süresince İstanbul'da bir an bile yalnız bırakmadı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin, ödül töreninin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayvalık'a dönen Cunda Turizm MTAL kafilesi, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler tarafından davul-zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kaymakam Yaman, "Ayvalık olarak göğsümüzü kabarttılar"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Dünyası mutfağını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, "Bu çerçevede bu yıl ikincisi düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmada Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz çok ciddi bir başarı elde etti. Hem Türkiye ikincisi hem de uluslararası yarışmalarda yine ikinciliği kazandılar. Okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Okulumuz geçmişte de birçok başarıya imza atmıştı. Ayvalık olarak göğsümüzü kabarttılar. Öğrencilerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor, öğretmenlerimiz onların iyi yetişmesi için büyük emek veriyor. Okul yönetimi de bu başarı için her türlü desteği sağlıyor" dedi.

Elde edilen başarının Ayvalık adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kaymakam Yaman, "Bu başarılar bizim için çok değerli. Öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası alanda böylesine önemli dereceler elde etmesi ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bunun yanında böylesi başarılı gençlerin yetişmesi geleceğe dair umutlarımızı daha da artırıyor" diye konuştu.

Başarılı öğrenciler Ecrin Nehir Kılıç, Yüsra Ağlamaz ve Abdullah Ay ise elde edilen derecelerin yalnızca kendilerine değil, tüm Ayvalık'a ait olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı