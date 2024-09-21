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Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı

Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı değişti. 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAZI KAMU KURUMLARINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ OLDU

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik getirildi. Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu. Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Bazı üniversitelere rektör atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rektör

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