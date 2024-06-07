Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda uygulanacak yeni modeli böyle tanıttı: Amaç, özgür birey yetiştirmek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maarif modeli milletimizin tarihini, kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandı. Model uluslararası standartlarda. Amaç kendisi ve toplumla barışık, bilge, özgür birey yetiştirmek. PİSA sonuçlarını yeterli görmesek de son dönemlerde biz yükselişteyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında "Maarif modeli milletimizin tarihini, kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandı. Model uluslararası standartlarda. Amaç kendisi ve toplumla barışık, bilge, özgür birey yetiştirmek" diyen Erdoğan, "Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarına meze yapmaktan bir an önce vazgeçin. Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yeni maarif modelimizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 21 yıl evvel Türkiye'ye hizmet yolculuğumuza başladığımızda 4 önceliğimizden birinin eğitim olacağını söyledik ve bu sözümüzü yerine getirdik. Her yıl bütçede aslan payını eğitim için ayırdık. Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayıp 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime ayırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik.

"EĞİTİM ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Geride bıraktığımız 1 yılda 13 bin 715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Cumhuriyet tarihimizin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Tek seferde 45 için öğretmeni öğrencileriyle buluşturduk. Bu sene atayacağımız 20 bin öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahiptir. Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalıyor. Bunların en başında cinsiyetsizleştirme projeleri var. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Her beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirmeyle mücadele edeceğimize inanıyorum.

"EĞİTİM SİSTEMİMİZİN YERİNDE SAYMASI BEKLENEMEZ"

Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa, eğitim sistemimizin de yerinde sayması beklenemez. Burada önemli olan yenilenmeyle birlikte köklerden kopmamaktır. Maziden atiye köprü kuran özgün bir anlayışla sürecin yönetilmesi gerekiyor. Eğitim sistemimiz daha önce daha çok ezbere dayanıyordu.

"28 ŞUBAT ARTIKLARINA BOYUN EĞMEYİZ"

Birileri bu ülkede yasakların kalmasını istemedi. Adaletsizliklerin giderilmesini müfredatın zenginleştirilmesini, okullar arasındaki eşitliği azalmasını istemedi. Türkiye'de gerçek manada bir sınıfsal değişimin yaşanmaması için her şeyi yaptılar. Bugün hala kümelendiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki bir ilçede buna yine şahit oldu. Öğrencilerimin camiye davet edilmesi birilerini rahatsız etti. Güya laiklik maskesiyle kendi zihin dünyalarındaki faşizmi gizleyeme çalıştılar. Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına biz bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

"İDEOLOJİK KAYGILARLA EĞİTİM HAMLEMİZE KARŞI ÇIKMAYIN"

Bu ülkenin çocuklarıyla inanç değerleri arasına kimsenin girmesine izin vermeyiz. Eski Türkiye alışkanlıklarına müsaade etmeyeceğiz. Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarına meze yapmaktan bir an önce vazgeçin. Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı yoktur. İdeolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkmayın. Sadece ön yargılarla yeni modelimize karşı çıkanların yapıcı davranmasını ümit ediyorum.

"MODEL ULUSLARARASI STANDARTLARDA"

Maarif modeli milletimizin tarihini, kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandı. Model uluslararası standartlarda. Amaç kendisi ve toplumla barışık, bilge, özgür birey yetiştirmek. Öğrencilerin bilim ve teknolojinin değil aynı zamanda tasarlayıcısı, üreticisi olması hedeflenmiştir. PİSA sonuçlarını yeterli görmesek de son dönemlerde biz yükselişteyiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Türkiye Eğitim Yaşam Politika Güncel Haberler

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi?
İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı
500

Yorumlar (20)

Vatandaş:

Amaç dini ideolojiyi pekiştirme. Buna hayır diyorum. Benim torunların bilimsel istikamette, din dersi değil matematik, fizik, kimya, uzay bilimleri okumalı.

30
25
yanıtYanıtla
Gerçekler Acıdır:

İkisini de okusalar olmaz mı? Müslüman değilseniz anlarım tabii de, müslümanların din dersine karşı çıkmalarını anlayamıyorum. İnsan hem dinini, örfünü, töresini öğrenmeli, hem de bilimde ilerlemeye gayret göstermeli.

yanıt12
yanıt2
Turbo Levent:

Sizden hiç bişey olmaz

46
6
yanıtYanıtla
yılmaz kahraman:

İstedikleri, cahil be biat sistemine uygun kişi yetiştirmek ...

yanıt0
yanıt0
oguz:

EGİTİM SİSTEMİMİZ YAPBOZ TAHTASI GİBİ

46
2
yanıtYanıtla
Demirhan:

Saray rejimi eğitime karşı..Eğitim görmemiş ve fakir insanlar işlerine geliyor.

16
5
yanıtYanıtla
Ayhan Konca:

ders kaliteli olursa özgürlükte olur güvende, ama maalesef ne kalite kaldı ne özgürlük kaldı ne insanlık kaldı nede cepte para kaldı. size güven hiç kalmadı zaten.

18
2
yanıtYanıtla
HiE :

Umarım Türklük kavramından uzak dünya vatandaşlığı üzerine bir eğitim sistemi olmaz.

16
4
yanıtYanıtla
Maria Sel:

Arap mitolojisi

yanıt10
yanıt2
R.F.T. Recep Fatih Tezol:

:D:D:D

7
3
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title