Haberler

Çorum’da KPSS heyecanı: Adaylar içeride, aileler dışarıda ter döktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu heyecanı yaşandı.

Çorum'da, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu heyecanı yaşandı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise dışarıda umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına adaylar yoğun katılım gösterdi. Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, yapılan kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar içeride hedefledikleri puanı alabilmek için ter dökerken, aileleri ve yakınları ise okul binalarının önünde meraklı gözlerle bekledi. Sınav bitiminde salonlardan çıkan adaylar, sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Orta derecede zorlukta bir sınavdı"

Sınava kendini denemek amacıyla girdiğini belirten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Lale Uyar, "Bu sene gireceğim sınav öncesinde kendimi denemek amacıyla bu sınava girdim. Matematikten çok yapamadım. Aslında sınav ne çok zor ne de çok kolaydı, orta derecedeydi. Ama güzeldi, kötü puan beklemiyorum. Hiç çalışmadım, fakat taze bilgilerimle sınava girdiğim için kendime güvenim vardı. Genel olarak güzeldi ama bu sene de biraz zorlamışlar" dedi.

"Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım"

Yunus Bozkurt ise "Sınav iyiydi, matematiği yaptım. Ben de matematik öğretmeniyim. Diğerler sorularda biraz zorlandım. Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım. Ama genel olarak güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Altınları alıp kaçan Özbek gelinden herkesi şaşkına çeviren hamle
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı

Bağ evinde dehşet gecesi! Gözünü kırpmadan arkadaşını katletti
Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı