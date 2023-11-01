Çocukların dijital dünyadaki güvenliği için ebeveynlerin takip etmesi gereken adımlar

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması için ebeveynlerin takip etmesi gereken adımları anlattı. Yasaklama ve ceza verme yerine çocukların dijital ayak izlerini takip etmek ve onlarla birlikte bu sahaları incelemek gerektiğini belirten Eraslan, yapay zeka ve dijital dolandırıcılık konularına da değindi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yasaklama, engelleme, ceza verme yoluyla dijital dünyadan çocukları ayrı tutmanın çözüm olmadığını belirterek, "Çocukların dijital ayak izlerini bizim takip etmemiz gerekmekte. Dijital arkadaş olarak onlarla beraber bu sahaları inceleyeceğiz ve mutlaka bir sınır koyacağız." dedi.

Prof. Dr. Eraslan, bir konferansa katılmak için geldiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde AA muhabirine, dijital dünya ilerledikçe türlü uygulamaları, alışkanlıkları, akımları da yansıttığını söyledi.

Öğrencilerin tehlikeli dijital oyunlarla ya da sosyal medyada gelişen, yaygınlaşan akımlarla bir araya geldiğini ifade eden Eraslan, son zamanlarda çocukların madeni para oyunu ile ellerini yaraladığını, dijital tehlikeli oyunlar öğrendiğini belirtti

Çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden nasıl kurtulacağı ve korunacağına dönük bir çalışma planlayacaklarını anlatan Eraslan, yapay zekaya da değindi.

Eraslan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çok büyük bir nimet fakat yapay zeka aslında bizim ona verdiklerimizle gelişen bir algoritma çünkü yapay zeka öğrenmesi istenen bir kavram var. Bunu iyi ve pozitif anlamda kullandığımız zaman çok olumlu ve güzel şeyler elde edilebilir. Özellikle eğitimde. Yani dil öğreniminden tutun diğer farklı alanlara kadar ama bunun yanı sıra elbette dolandırıcılık dünyasında kendi araştırma, geliştirme süreçlerinde de bu kullanılıyor. Yani deepfake (mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü) dediğimiz sahte videolardan tutun yapay zeka yoluyla geliştirilmiş mesajlara kadar o kadar yoğun bir şekilde bunu görebiliriz."

"Çocukların dijital ayak izlerini bizim takip etmemiz gerekmekte"

Anne ve babaların çocuklarının dijital arkadaşı olması gerektiğini belirten Eraslan, "dijital arkadaşlık" kavramının SODİMER üzerinden geliştirdikleri bir kavram olduğunu ifade etti.

Eraslan, "Yasaklama, engelleme, ceza verme yoluyla dijital dünyadan çocukları ayrı tutmak, çözüm değil. Çocukların dijital ayak izlerini bizim takip etmemiz gerekmekte. Dijital arkadaş olarak onlarla beraber bu sahaları inceleyeceğiz ve mutlaka bir sınır koyacağız. Özellikle gece saat 02.00-05.00 kriminal zaman dilimi dijital dünyada. Yani kumar, sosyal medya saldırganlığı, yetişkin sitelerine giriş, ifşa gibi istenmeyen birçok kötü davranışlar orada." diye konuştu.

"Hane içi dijital ebeveynlik eğitimleri vermeliyiz"

Akıllı telefonla çocukların odalarında yalnız kalmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Eraslan, anne ve babaların bu süreci iyi takip etmesi gerektiğini belirtti.

Eraslan, "Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da söyledim, mutlaka hane içi dijital ebeveynlik eğitimleri vermeliyiz. Anne babanın yüksek öğreniminin olmasının bir anlamı yok. Mutlaka dijital dünyadaki o karanlık bölgenin de neler olduğunu anlatıcı eğitim seminerleri düzenlenebilir. SODİMER de anne baba okuluyla bunları yapmaktadır." dedi.