Vali Köşger'den Öksüz ve Yetim Çocuklara Bisiklet Hediyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Biz Büyük Bir Aileyiz" mottosuyla düzenlenen etkinlikte Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve onlara bakım veren aileleriyle bir araya geldi. Program kapsamında çocuklara 50 bisiklet hediye eden Vali Köşger, devletin her zaman çocukların ve ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin temel sosyal politikalarından biri olan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın ve onlara bakım veren ailelerin desteklenmesi anlayışı doğrultusunda düzenlenen programda; çocuklarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanması, kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemeleri ve devletimizin daima yanlarında olduğunu hissettirmek amaçlandı. Programda Vali Köşger, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından yapılan duanın ardından çocuklara bisikletlerini takdim eden Vali Köşger, onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

"Devletimiz her zaman yanınızda"

Program kapsamında konuşan Vali Köşger, çocuklarımıza en iyi şekilde destek olabilmeyi en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini belirterek, büyük bir özveriyle çocuklarımızı sahiplenip yetiştiren ailelere teşekkür etti. "Ailelerimiz bilsinler ki devletimiz her zaman onların yanında. Çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa karşılamaya, eksik kaldıkları her noktada devletimiz imkanlarını seferber etmeye hazır." ifadelerini kullanan Vali Köşger, çocukların geleceği için her türlü desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

Çocuklara ekran yerine hareket tavsiyesi

Konuşmasının devamında çocuklara önemli tavsiyelerde bulunan Vali Köşger, "Verdiğimiz bisikletleri en güzel şekilde değerlendirin. Sokakları, bahçeleri ve oyun alanlarını çocuk sesleriyle şenlendirin. Maalesef giderek artan ekran maruziyeti çocuklarımızın hem beden hem de zihin sağlığını olumsuz etkiliyor. Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait yüzme havuzları ve spor salonları başta olmak üzere Türkiye ortalamasının üzerinde spor imkanlarına sahibiz. Alanında uzman 12 öğretmenimiz farklı branşlarda çocuklarımıza eğitim veriyor. Denizli'de çocuklarımızın kendilerini geliştirebilecekleri çok güzel imkanlar var. Bu imkanlardan en iyi şekilde yararlanalım. Ekran başında uzun süre vakit geçirmek insanı hem zihnen hem de bedenen yoruyor, hareketsiz bırakıyor. Bunun sonucunda maalesef obezite gibi sağlık sorunlarıyla daha sık karşılaşıyoruz. En güzeli açık havada spor yapmak, bisiklete binmek, kitap okumak ve kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmektir. Hayatınızı en güzel şekilde değerlendirerek ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmenizi gönülden diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı