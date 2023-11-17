Çocuk Hakları Durağı Bayburt'ta Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi işbirliğiyle Bayburt'ta Çocuk Hakları Durağı açıldı. Açılışa Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Çocukların eğitim, koruma, düşünce özgürlüğü, adalet, sağlık, oyun gibi haklarına dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi işbirliği ile hayata geçirilen Çocuk Hakları Durağının açılışı gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesinin katkılarıyla Cumhuriyet Caddesinde kurulan Çocuk Hakları Durağının açılışına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Saka, Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve çocuklar katıldı.

Açılış sonrası çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Pekmezci yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi'nin bizden 'Çocuk Hakları Durağı' talebi oldu. Bizde seve seve bu işin içinde olduk ve onların istediği yerde bu durağı açtık. Çocuklarımızın haklarını bilmeleri, özümsemeleri gerekiyor. Biz anne-baba ve yetişkinlerinde bunu anlaması, bilmesi gerekiyor ki yarınlarımızın teminatı yavrularımızı, gençlerimizi geleceğe hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda çok daha iyi hazırlayabilelim" dedi. - BAYBURT