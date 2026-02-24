Haberler

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir veli, çocuğunun okulunda teneffüs zili olarak, "Kabe'de hacılar" ilahisinin çalmasına sert tepki gösterdi. Okul müdürünün yanında kayda giren vatandaş, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" dedi.

Bir devlet okulunda teneffüs zili olarak "Kabe'de Hacılar" ilahisinin çalınması, bir öğrenci velisinin sert tepkisine neden oldu.

"BURASI KABE Mİ?"

Okul müdürünün yanında durumu protesto eden veli, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaş, "Burası Kabe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar" diyerek tepki gösterdi..

Kaynak: Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı

Sadece bulaşık yıkayacaktı! Az kalsın gözünden oluyordu