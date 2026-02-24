Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Bir veli, çocuğunun okulunda teneffüs zili olarak, "Kabe'de hacılar" ilahisinin çalmasına sert tepki gösterdi. Okul müdürünün yanında kayda giren vatandaş, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" dedi.
Bir devlet okulunda teneffüs zili olarak "Kabe'de Hacılar" ilahisinin çalınması, bir öğrenci velisinin sert tepkisine neden oldu.
"BURASI KABE Mİ?"
Okul müdürünün yanında durumu protesto eden veli, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaş, "Burası Kabe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar" diyerek tepki gösterdi..
