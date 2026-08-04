Cizre'ye Yeni İlçe Müftüsü Atandı
Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın Mardin'in Artuklu İlçe Müftülüğüne atanmasıyla boşalan makama, Tunceli İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir atandı. Özdemir, ilçeye gelerek görevine başladı ve din hizmetleri, din eğitimi ile dini rehberlik faaliyetlerini yürütmeye başladı.
Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın Mardin'in Artuklu İlçe Müftülüğüne atanması ile boşalan Müftülük makamına atanan Tunceli İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir göreve başladı.
Tunceli İl Müftü vekili olarak görev yaparken Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Özdemir, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Yeni İlçe Müftüsü Özdemir'in, Cizre'deki din hizmetleri, din eğitimi ve dini rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı