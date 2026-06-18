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Cizre'de YKS'ye girecek adaylara moral desteği

Cizre'de YKS'ye girecek adaylara moral desteği
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Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, hafta sonu yapılacak YKS öncesinde özel eğitim kurslarındaki öğrencilere moral verdi, sınavın hayatın sadece bir durağı olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesinde öğrencilere moral desteğinde bulundu.

Hafta sonu Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan YKS öncesinde Cizre'de öğrenciler, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınava girecek olmanın heyecan ve stresini yaşıyor. Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, zorlu sınav öncesinde ilçede faaliyet gösteren özel eğitim kurslarında eğitim gören öğrencilere moral desteğinde bulundu. Sınıflarda gençlerin sınav öncesindeki duygu ve düşüncelerini dinleyen Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, sınavın hayat yolculuğundaki önemli duraklardan yalnızca biri olduğunu ifade etti. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecini geride bırakan tüm öğrencilere güvendiklerini belirten İke, gençlere başarılar diledi. Kurumlarda görev yapan öğretmenlerle de görüşen İke, öğrencilerin sınava hazırlanma sürecinde gösterdikleri özveri ve gayret dolayısıyla eğitimcilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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