Cizre’de 47 bin öğrenci ders başı yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin çaldığı ilk ders zili ile başladı. 47 bin öğrenci sınıflarına koştu.

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri ile birlikte Cizre Artukoğlu Ortaokulu ve Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanına ortak oldu. Yeni dönemin ilk zil sesinin heyecanını öğrencilerle birlikte yaşayan Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul bahçesinde gerçekleştirilen bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı'nı öğrencilerle birlikte coşkuyla okudu. Törenin ardından öğretmen ve öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü İke, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Her yeni başlangıç, evlatlarımızın kendilerini keşfetmeleri, yeni ufuklara yelken açmaları ve geleceğe umutla hazırlanmaları için kıymetli bir fırsattır. Yeni dönemde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde; bilgiyi hayatla buluşturan, sorgulayan, düşünen, üreten ve erdemli bireyler yetiştirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın akademik bilgi ve becerilerinin yanında milli ve manevi değerlerimizi özümseyerek kendilerine, ailelerine, milletlerine ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı