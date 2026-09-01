Cizre’de 2026-2027 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki tüm okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni dönemin öncelikli hedefleri, eğitimde niteliği artıracak vizyon projeleri ve mevzuat düzenlemeleri detaylıca ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, yeni dönemde eğitim felsefesinin merkezine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni aldıklarını vurguladı.

Modelin saha uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirten İke, "Temel gayemiz, bilmek ile olmak arasındaki mesafeyi kapatarak hem milli ve manevi değerlerine bağlı hem de geleceğin yetkinlikleriyle mücehhez erdemli nesiller yetiştirmektir. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantının ana gündem maddelerinden birini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi oluşturdu. Şube Müdürü Sabri Salgut'un yaptığı detaylı sunumda; öğretmenlerin mesleki itibarlarının korunması, milli ve kültürel değerlerin aktarılması ile yetkin nesillerin yetiştirilmesine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca okulların fiziki şartları ve donanımsal eksiklikleri analiz edilerek hızlıca giderilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek projelerin de gündeme geldiği toplantı, yeni döneme ilişkin karşılıklı istişare ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı