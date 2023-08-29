Ceyhan'da Koray Avcı Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Ceyhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Koray Avcı konseri düzenlendi. Büyük zaferi, Ceyhan'a yakışır bir coşku ve gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "30 Ağustos şandır. 30 Ağustos şereftir. 30 Ağustos, onurlu bir milletin en büyük zaferidir" dedi.

Konser sonuna kadar coşkulu bir şekilde sanatçı Koray Avcı'nın söylediği şarkılara, türkülere eşlik eden binlerce Ceyhanlı, Zafer Bayramı kutlamasını şölene dönüştürdü.

"ONURLUYUZ, GURURLUYUZ"

7'den 77'ye tüm Ceyhanlıları buluşturan Zafer Bayramı konserine katılan hemşehrilerine Türk Bayrağı eşliğinde teşekkür eden Başkan Hülya Erdem, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bir ulusun yeniden dirilişinin tüm dünyaya asil bir kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığındaki atalarımız Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde emelleri olan işgalcilerin heveslerini kursağında bırakmıştır. Bugün Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal'in torunları olarak, O'nun ilke ve devrimleri ışığında ilerleyen Ceyhanlılar olarak onurluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

KORAY AVCI'YA CEYHANSPOR FORMASI VE ÇİÇEK

Türkiye'nin değerli sanatçılarından Koray Avcı'yı Ceyhanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ve sanatçıya teşekkür edip Ceyhanspor forması ile çiçek takdim eden Başkan Erdem, "Bizler, şerefli mirasa dün sahip çıktık, bugün sahip çıktık, yarın da sahip çıkacağız. Ceyhan'ın cesur gençleri, yürekli kadınları, yiğit erkekleri, sizlere güveniyorum. Karanlığa asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bugün Ceyhan'dan tüm dünyaya barışı, kardeşliği ve dostluğu aşılıyoruz. Ayrışmadan birleşerek, hangi dinden, hangi dilden ve hangi renkten olursa olsun tüm insanlarımızı kucaklayarak Zafer Bayramımızı coşkulu bir şekilde kutluyoruz" dedi.