Çeşme’de turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yıl sonu toplantısı bu yıl Çeşme'de gerçekleştirildi. Toplantıya verdiği destek nedeniyle ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge'ye teşekkür plaketi sunan Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla kurslar açılması yönünde Belge'ye iş birliği teklifinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yıl sonu toplantısı, bu dönem Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Çeşme'de yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya otelin genel müdürü ve ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge de destek verdi. Organizasyonun ardından Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, toplantıya sağladığı katkılar nedeniyle Orhan Belge'ye teşekkür plaketi sundu. Doğruyol ile Belge arasındaki görüşmede, Çeşme'de turizm sektörünün özellikle sezon döneminde yaşadığı nitelikli personel ihtiyacı gündeme geldi.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge'ye turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu meslek gruplarında kurslar açılmasını ve kurslarda yetiştirilecek kişilerin sektöre kazandırılmasını önerdi. Doğruyol, turizm sezonu başlamadan önce otellerin ve diğer turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli yetiştirmek amacıyla çalışma başlatmak istediklerini söyledi.

"Turizm sezonu açıldığında otellerin ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanı yetiştirmek için çalışmalara başladık. Bu amaçla ağırlıklı olarak turizm sektörüne hizmet edecek meslek gruplarını önceledik" diyen Doğruyol, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ile görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Doğruyol yaptığı açıklamada, "ÇEŞTOB Başkanımız Orhan Belge'yi ziyaret ettik. Her alanda iş birliğine hazır, vizyon sahibi bir başkan. Bu amaçla birlikte yola çıktık. İşin içerisine Çeşme Turizm Fakültesi'ni de dahil ederek üçlü bir proje hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kurslarla turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarında personel yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Doğruyol, şöyle devam etti: "Çeşme Halk Eğitim Merkezi olarak açacağımız kurslarda yetiştireceğimiz kursiyerler sayesinde, sezon açıldığında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personele daha kolay ulaşmasını hedefliyoruz."

Doğruyol, görüşme sonucunda ÇEŞTOB ile Çeşme Halk Eğitim Merkezi arasında bu alanda iş birliği protokolü hazırlanması yönünde çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını da belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı