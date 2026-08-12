Çermik'te 5 hafıza belgelerini aldı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlara belgeleri verildi.

2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafıza, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan tarafından hafızlık belgesi takdim edildi. Hafızları tebrik eden Kızılarslan, yetiştirilmesinde emeği geçen hocalara, ailelere ve hafızların yetiştirilmesinde kurslara destek olan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı