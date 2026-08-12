Haberler

Çermik'te 5 hafıza belgelerini aldı

Çermik'te 5 hafıza belgelerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü, Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan ve 2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafızaya belgelerini takdim etti. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, hafızları tebrik ederek emeği geçen hocalara, ailelere ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlara belgeleri verildi.

2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafıza, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan tarafından hafızlık belgesi takdim edildi. Hafızları tebrik eden Kızılarslan, yetiştirilmesinde emeği geçen hocalara, ailelere ve hafızların yetiştirilmesinde kurslara destek olan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan detaylarını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım