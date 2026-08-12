Çermik'te 5 hafıza belgelerini aldı
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü, Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan ve 2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafızaya belgelerini takdim etti. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, hafızları tebrik ederek emeği geçen hocalara, ailelere ve hayır sahiplerine teşekkür etti.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, Kur'an kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlara belgeleri verildi.
2026 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 5 hafıza, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan tarafından hafızlık belgesi takdim edildi. Hafızları tebrik eden Kızılarslan, yetiştirilmesinde emeği geçen hocalara, ailelere ve hafızların yetiştirilmesinde kurslara destek olan hayır sahiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı