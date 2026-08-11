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Çay'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Çay'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısında, yaygın eğitim çalışmaları ve vatandaşların kişisel gelişim imkanlarından daha fazla yararlanması için açılacak kurslar ele alındı. Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, ilçede yürütülen yaygın eğitim çalışmaları, vatandaşların eğitim ve kişisel gelişim imkanlarından daha fazla yararlanmasına yönelik atılacak adımlar ile önümüzdeki dönemde açılması planlanan kurs ve faaliyetler detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitim olanaklarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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