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Çameli'den Bilesuvar'a Kardeşlik Ziyareti

Çameli'den Bilesuvar'a Kardeşlik Ziyareti
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Çameli'den Bilesuvar'a yapılan öğrenci ziyaretinde, Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi'ndeki mezuniyet töreninde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı, Çameli'nin kültürü halk oyunlarıyla tanıtıldı.

Çameli'den Bilesuvar'a gerçekleştirilen öğrenci ziyareti kapsamında, Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılım sağlandı. Programda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları vurgulanırken, Çameli'nin kültürel değerleri halk oyunları gösterisiyle tanıtıldı.

Çameli'den Azerbaycan'ın Bilesuvar kenti Şehit Mübariz İbrahimov okuluna ziyarette bulunan öğrenciler okulda düzenlenen düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirildiği program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Törende Bilesuvar İlçe İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbetov, Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Çameli Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Yellice ve Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hoş birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına dikkat çekilerek, "İki devlet, tek millet" anlayışının eğitim ve kültürel iş birlikleriyle daha da güçlendiği ifade edildi. Katılımcılar, böylesine anlamlı bir programda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program kapsamında Çameli'nin yöresel halk oyunları sahnelenerek ilçenin zengin kültürü ve gelenekleri Bilesuvar'da tanıtıldı. Halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük beğeni toplarken, tören çeşitli gösterilerle devam etti. Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi öğrencileri de hazırladıkları performanslarla mezuniyet programına renk kattı.

Dostluk, kardeşlik ve kültürel paylaşımın ön plana çıktığı program, katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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